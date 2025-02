Microsoft verspricht permanenten Login - und rudert wieder zurück

Microsoft hat in den vergangenen Tagen einen mittlerweile nicht mehr aufrufbaren Support-Artikel veröffentlicht , der zu Änderungen beim Microsoft-Login informierte. Konkret hiess es, dass man von nun an automatisch eingeloggt bleibt und der Haken "automatisch eingeloggt bleiben", aus der Benutzeransicht verschwinden wird. Um keinen versehentlich dauerhaft eingeloggten Account auf einem öffentlichen Gerät zu hinterlassen, so Microsoft , muss eine private Session (Inkognito-Modus) auf dem Browser gestartet werden.Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die betreffende Support-Seite gar nie hätte online gehen dürfen, wie das Unternehmen gegenüber "The Verge" ausführt . Es werde bis auf weiteres keine Änderungen beim Login-Verhalten auf die User zukommen, wie es weiter heisst. Microsoft geht bei seinem Statement allerdings nicht darauf ein, was es mit dem versehentlich publizierten Beitrag auf sich hatte, respektive ob und wann die geschilderte Änderung tatsächlich ausgerollt wird. (dok)