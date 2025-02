Microsoft entfernt Anleitung für TPM-2.0-Umgehung

Microsofts Windows-11-Strategie geht immer mehr in Richtung der Förderung neuer Hardware und zur Erhöhung der Systemanforderungen. So wurden diese mit Windows 11 24H2 weiter verschärft: Die CPU muss nun SSE 4.2 unterstützen, die bei Intel 2008 mit der Nehalem-Mikroarchitektur eingeführt wurde. AMD unterstützt die Befehlssatzerweiterung seit 2011, als der Intel-Rivale die Bulldozer-Mikroarchitektur einführte. Auf Systemen mit älteren CPUs läuft 24H2 somit nicht.Der neueste Streich der Redmonder betrifft TPM 2.0. Als Windows 11 im Jahr 2021 auf den Markt kam, lieferte Microsoft höchstselbst eine Anleitung zur Umgehung der Windows-11-Anforderung für ein TPM-2.0-Modul – man konnte diese Systemvoraussetzung durch einen simplen Registry-Trick ausser Kraft setzen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Eigentlich sollte dieser Bypass nur temporär funktionieren, der Trick arbeitet aber bis dato problemlos.Jetzt hat Microsoft aber den Leitfaden dazu aus dem entsprechenden Supportartikel entfernt – ein Zeichen, dass das Unternehmen damit ernst machen will, Windows 11 auf älterer Hardware definitiv nicht mehr zu unterstützen. Es fragt sich nur, wie Besitzer auf betroffenen PCs in Zukunft arbeiten sollen, denn der Support für Windows 10, das auf solchen Systemen anstandslos läuft, endet demnächst. Und Alternativen wie Tiny11 dürften nicht für jeden User attraktiv sein. (ubi)