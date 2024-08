Microsoft setzt auf MFA-Zwang bei Azure-Anmeldungen

Microsoft hat angekündigt, dass Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ab der zweiten Jahreshälfte 2024 für sämtliche Azure-Anmeldungen Pflicht sein wird. Die entsprechenden Massnahmen sind Teil von Microsofts 20-Milliarden-Dollar-Strategie, mit der die Redmonder die Sicherheit ihrer Plattformen deutlich erhöhen wollen.Die Einführung der obligatorischen MFA erfolgt global in zwei Phasen, beginnend im Oktober 2024. Ab dann wird MFA für die Anmeldung beim Azure-Portal, beim Microsoft Entra Admin Center und beim Intune Admin Center erforderlich sein. Die Anpassungen werden sich laut Microsoft nicht auf andere Azure-Clients wie Azure Command Line Interface, Azure PowerShell, Azure Mobile App oder Infrastructure as Code (IaC) Tools auswirken.Die zweite Phase startet Anfang 2025. Mit ihr erfolgt die schrittweise Umsetzung der Multi-Faktor-Authentifizierung bei der Anmeldung auf Azure CLI, Azure Powershell, Azure Mobile App und Infrastructure as Code (IaC)-Tools . Weitere Informationen finden sich auf Microsofts Blog Der Software-Riese verschickt 60 Tage vor Umstellung via E-Mail eine Ankündigung an alle Entra-Admins sowie über Azure Service Health Notifications, um über den Start der Massnahmen zu informieren. (cma)