Build: Satya Nadella lobt Entwickler und Azure AI

Als erster Keynote Speaker trat an der 2024er-Ausgabe von Microsofts Entwicklerkonferenz Build naturgemäss CEO Satya Nadella auf. Der oberste Chef der Redmonder lobte zunächst die Entwicklergemeinde mit einem "Very big thank you to all developers" und nannte drei Punkte, die im Vergleich zur Build 2023 neu oder stark erweitert worden seien: Copilot, der Copilot Stack in Windows samt Windows Copilot Runtime und die Small Language Models der Phi-3-Reihe sowie die Copilot+ PCs. Insgesamt, so Nadella, stelle Microsoft an der Build 2024 über 50 neue Produkte, Plattformen und Partnerschaften vor, darunter diejenigen mit Nvidia und AMD.Im Zentrum von Nadellas Ausführungen stand, wie an der Build generell, die Künstliche Intelligenz. Der CEO wurde dabei nicht müde, die Vorteile und die erfreuliche Entwicklung des KI-Clouddienstes Azure AI zu betonen. Es handle sich um die kompletteste skalierbare KI-Infrastruktur mit einer riesigen Auswahl an Modellen, die von mehr als 50'000 Organisationen genutzt werde. Nadella kündigte zudem an, dass der Azure OpenAI Service jetzt generell auf AzureAI verfügbar sei. Im Vergleich zu 2023 stehe Azure AI an massiv mehr Standorten bereit und biete ein Vielfaches an Kapazität und Leistung. Bis 2025 will Microsoft überdies sämtliche Rechenzentren CO2-neutral betreiben.