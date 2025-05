Google arbeitet an SIM-Backup für Android

Google soll für Android an einer Möglichkeit arbeiten, um auch Daten von SIM-Karten im Rahmen der Gerätesicherung zu speichern. So berichtet "Android Authority" von passenden Codezeilen in der Beta-Version der Google Play Services v25.16.33. Ein entsprechender Hinweis soll sich zudem in den Einstellungen zum Device Backup finden.Für physische SIM-Karten ist das Feature wenig spannend. Immerhin lassen sich diese einfach in ein neues Smartphone stecken. Komplizierter gestaltet sich die Datenübertragung bei defekten Geräten hingegen bei eSIMs. Hier war bisher ein Anruf beim Provider notwendig, um die eSIM auf einem neuen Smartphone aktivieren zu können.Zwar würde das Backup diesen Prozess deutlich nutzerfreundlicher gestalten. Allerdings steht noch nicht fest, ob und wann Google das Feature ausrollen wird. (sta)