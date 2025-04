Qnap bringt RAG-Suche aufs NAS

NAS-Spezialist Qnap Systems hat eine neue Funktion für seine NAS-Suchmaschine Qsirch vorgestellt. Die sogenannte RAG-Suche (Retrieval Augmented Generation) befindet sich derzeit in der Beta-Phase und erweitert die Suchfunktionalität um KI-gestützte, kontextbezogene Abfragen. NAS-Besitzer können damit Inhalte auf ihrem Gerät kontextbezogen und intuitiv durchsuchen und sollen so relevante Ergebnisse erhalten, die durch externe Large Language Models (LLMs) analysiert werden.Zu den unterstützten LLM-Diensten zählen unter anderem ChatGPT von OpenAI, Google Gemini und Microsoft Azure OpenAI. Die Analyse basiert auf zuvor ausgewählten NAS-Ordnern. Nur die für die Abfrage relevanten Inhalte werden zur Verarbeitung an das jeweilige LLM übermittelt. Dies soll die Ergebnisgenauigkeit erhöhen und gleichzeitig die Datenkontrolle bewahren.