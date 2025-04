Nächste Swiss Cyber Security Days am 17. und 18. Februar 2026

Die Macher der Swiss Cyber Security Days (SCSD) haben das Datum und das Motto der Ausgabe 2026 – der mittlerweile siebten Auflage der Security-Messe – bekanntgegeben. Stattfinden werden die Swiss Cyber Security Days am 17. und 18. Februar 2026 in Bern. Das Motto im kommenden Jahr lautet "Digital Sovereignty – The New Frontier" – entsprechend möchte sich die Veranstaltung verstärkt dem Thema digitale Selbstbestimmung im Kontext aktueller geopolitischer Entwicklungen widmen.Erwartet werden erneut zahlreiche Fachreferentinnen und -referenten aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Medien, die auf der Haupt- und Technikbühne zu Themen rund um Cyber-Risiken, technologische Entwicklungen und Chancen neuer Technologien sprechen. Das Programm soll nicht zuletzt den Austausch zwischen nationalen und internationalen Akteuren fördern.Begleitet wird der Kongress von einer Fachmesse auf dem Gelände der Bernexpo, die sich laut Veranstalter zur grössten Cyber-Security-Expo der Schweiz entwickelt hat. Für 2026 sind über 120 Ausstellende (2025 waren es deren 90) geplant. Ergänzt wird das Angebot durch Networking-Zonen, eine Podcast-Lounge, Best-Practice-Bühnen sowie spezielle Bereiche für Start-ups und Karriereinteressierte.In diesem Jahr haben rund 2500 Besucherinnen und Besucher die SCSD besucht. (mw)