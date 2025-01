Swiss Cyber Security Days bieten interaktive KI-Ausstellung

Die Swiss Cyber Security Days (SCSD), die am 18. und 19. Februar 2025 aufdem Bernexpo-Areal stattfinden, bieten dem Publikum unter anderemeine interaktive KI-Ausstellung. Ein weiteres Highlight sind gemäss den Organisatoren die Ausführungen der Cyber-Division des FBI. Am zweitägigen Anlass sind zahlreiche Aussteller aus der Branche sowie rund 20 Start-ups vertreten, die ihre Cybersecurity-Lösungen vorstellen. Moderiert wird der Event von Nationalrat Ueli Schmezer sowie SRF-Investigativjournalist Dani Glaus.An den beiden Tagen sind rund 50 Keynotes und Referate geplant, das detaillierte Programm kann hier eingesehen werden. Nebst den zahlreichen Informationen heben die Veranstalter das Networking hervor, was durch die hochrangigen Vertreter ebenfalls ein Gewinn ist. Tickets für die SCSD sind ab 510 Franken erhältlich, Studierende bezahlen einen ermässigten Preis von 150 Franken. (dok)