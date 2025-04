Themenschwerpunkt: Aus- und Weiterbildung in der IT

Die April-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" beschäftigt sich im Rahmen des Themenschwerpunktes mit der Aus- und Weiterbildung in der IT-Branche. Nach wie vor ist es für IT-Abteilungen und -Dienstleister schwierig, die begehrten Fachkräfte zu finden, und die nachhaltigste Lösung ist natürlich, mit den entsprechenden Bildungsangeboten selbst für den notwendigen IT-Nachwuchs zu sorgen. Im Themenschwerpunkt beleuchten wir einige der wichtigsten Offensiven und Möglichkeiten, die für eine bessere und breitere IT-Bildung für unterschiedliche Ansprüche und Gruppen zur Verfügung steht.Wie in vielen Branchen ist die Berufslehre auch im ICT-Sektor das wohl wichtigste Mittel, mit dem die Schweiz zu eigens ausgebildeten Fachleuten kommt. Aber: Die Lehrstellenquote ist nach wie vor zu klein, um den prognostizierten Bedarf zu decken. Wir zeigen die zentralen Herausforderungen und die entsprechenden Kennzahlen und portraitieren die fünf verschiedenen ICT-Berufslehren mit all ihren Ausprägungen im Detail. Hier geht’s zum Artikel.