Verdächtiger leerer Windows-Ordner dient der Sicherheit

Wer nach dem Einspielen der aktuellen Windows-Sicherheitspatches einen neuen Folder auf seinem System-Drive gefunden hat, sollte diesen nicht bedenkenlos entfernen. Der Folder, %systemdrive%inetpub, bei den meisten Nutzern wohl unter C:inetpub zu finden, ist auf den ersten Blick verdächtig, denn er liegt an prominenter Stelle, ist aber leer.Das ist jedoch so gewollt, wie Microsoft klarstellt – der Ordner ist eine Massnahme gegen eine Lücke in der Windows Process Activation und sollte daher ausdrücklich nicht gelöscht werden. Microsoft schreibt: "Dieser Ordner sollte nicht gelöscht werden, unabhängig davon, ob die Internetinformationsdienste (IIS) auf dem Zielgerät aktiv sind. Dieses Verhalten ist Teil der Änderungen, die den Schutz erhöhen, und erfordert keine Massnahmen von IT-Administratoren und Endbenutzern." (win)