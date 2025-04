Windows Patch Tuesday bringt neue Features für Copilot+-PCs

Im Rahmen des monatlichen Patch Tuesdays hat Microsoft wieder Updates für Windows 11 und 10 sowie für mehrere Windows-Server-Versionen herausgegeben. Die Neuerungen in Windows 11 24H2 betreffen vor allem Copilot+-PCs, darunter finden sich etwa Live Captions, Cocreator für Paint und Windows Studio Effects. Für alle Windows-11-Systeme kommen mit dem Update kleinere Upadates und Quality-of-Life-Verbesserungen wie die Unterstützung für Wifi 7, Verbesserungen am File Explorer und Neuerungen für fürs Smart Power Management. Details finden sich hier. Windows 10 bekommt derweil keine relevanten Neuerungen, Microsoft betont im zugehörigen Artikel aber einmal mehr, dass das End of Life des Betriebssystems nicht mehr lange auf sich warten lässt und ein Upgrade auf Windows 11 dringend empfohlen wird.Daneben gibt es eine Reihe kleinerer Verbesserungen und zahlreiche Security-Updates, allen voran wurde eine kritische Zero-Day-Lücke geschlossen, die bereits ausgenutzt wurde. Für Windows 10 wurde der Fix noch nicht veröffentlicht. Microsoft will betroffene Nutzer benachrichtigen, sobald ein Patch verfügbar ist. Die gesammelten Security-Updates für Windows 11, 10 und die Server-Versionen sind hier einzusehen. (win)