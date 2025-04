Microsoft belässt WSUS-Treiber-Synchronisation vorerst

Microsoft gibt in einem Blogpost bekannt , dass die Abschaltung der Treiber Synchronisation über Windows Server Update Services (WSUS) entgegen früheren Angaben ("Swiss IT Magazine" berichtete ) doch bis auf weiteres bestehen bleibt. Diese Änderung tritt in Kraft, weil viele Kunden die Abschaltung von WSUS bedauern würden und der Konzern lenkt nun ein, indem das "wertvolle Feedback" der Kunden berücksichtigt wird. Insbesondere für nicht mit dem Internet verbundene Server sei dieser Dienst besonders zentral, heisst es seitens der Kundschaft. Windows Server werden die Treiber-Verteilung deshalb bis auf Weiteres per WSUS beziehen können.Trotzdem weist Microsoft die Kunden daraufhin, dass diese sich mittelfristig nach einer Alternative wie Microsoft Intune oder Windows Autopatch umsehen müssen. WSUS gilt in der Microsoft-Welt als veraltet und wird auch nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Ein definitives Ende für WSUS hat der Konzern zwar noch nicht kommuniziert, es wird aber lediglich eine Frage der Zeit sein, bis es tatsächlich so weit sein wird. (dok)