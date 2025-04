iPadOS 19 soll sich MacOS annähern

iPad-Nutzer sollen gemäss Mark Gurmans neuestem Power-On-Newsletter (Paywall) mit der kommenden Betriebssystemversion iPadOS 19 ein Desktop-ähnliches Erlebnis erhalten. Bei der Umgestaltung geht es demnach um Produktivität, Multitasking und App-Fenster-Management, sei Gurman informiert worden. iPadOS werde ein Tablet-Betriebssystem bleiben, aber viele Funktionen werden in Zukunft wohl eher an MacOS als an iOS erinnern. Dennoch wird iPadOS 19 nicht einfach eine Portierung von MacOS auf das iPad sein, sondern seine spezielle Eignung für Tablets beibehalten.Support für Maus- und Touchpad-Bedienung kennt iPadOS seit mehreren Jahren. Auf separate Fenster für verschiedene Apps mussten iPad-Nutzer bisher aber verzichten, sieht man von der Möglichkeit, den Bildschirm in zwei Teile zu unterteilen, einmal ab. Das Feature Stage Manager (Bild), eingeführt mit iPadOS 16, bringt zwar einiges an Fensterverwaltung, entspricht aber nicht dem, was man vom Mac oder generell vom Desktops oder Notebooks gewohnt ist. Nähere Informationen zu dem geplanten Änderungen sind noch nicht verfügbar. Mehr Aufschluss dürfte die Worldwide Developers Conference bringen, die vom 9. bis 13. Juni 2025 in Cupertino sowie online über die Bühne geht. (ubi)