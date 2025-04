Auf diesen iPhones soll iOS 19 laufen

Die nächste iOS-Version 19 dürfte eines der grossen Themen an Apples kommender WWDC sein, und es wird eine generalüberholte Oberfläche erwartet, die an das UI der AR-Brille Vision Pro angelehnt sein soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Und wie immer werden wohl einige ältere Modelle nicht mehr in den Genuss des neue OS kommen.Einerseits wäre da die Apple-Intelligence-Barriere: An der Tatsache, dass Apples KI nur vom iPhone 15 Pro an aufwärts unterstützt wird, ändert sich nichts. Andererseits werden wohl neben den iPhone-Generationen 15, 16 und im Herbst dann 17 auch viele ältere iPhones mit iOS 19 ausgestattet werden können, wenn auch teils mit Einschränkungen bei bestimmten Funktionen. Die Rede ist in der Gerüchteküche von allen Serien ab dem iPhone 11 sowie vom iPhone SE der zweiten und dritten Generation – das erste iPhone SE fällt demnach weg.Mit iOS 19 soll aber nicht nur ein komplettes Redesign der Oberfläche kommen. Analystren erwarten neue Möglichkeiten für Siri (die evenetuell schon früher implementiert werden), unter anderem eine Zusammenführung von einfacheren Befehlen wie das Starten eines Timers und komplexeren Fragestellungen in einem System – bisher wird das bei Siri in separaten Systemen abgehandelt. Mit iOS 19 soll auch eine Live-Übersetzungsfunktion für Airpods eingeführt werden, und die Health- und die Kamera-App sollen verbessert daherkommen.