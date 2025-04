Neuer iOS 19 Leak zeigt weitere Details zum OS-Redesign

Im Hinblick auf das vermutete Redesign von Apples Benutzeroberflächen sind neue Details aufgetaucht – genauer: ein Einblick in einen angeblich echten iOS 19 Build, auf den Leaker Jon Prosser laut eigenen Angaben Zugriff haben soll. Prossers neuestes Video (siehe unten) ist zum einen als Update seiner bisherigen iOS 19 Leaks und zum anderen als Antwort auf Anschuldigungen des konkurrierenden Apple-Leakers und "Bloomberg"-Journalisten Mark Gurman zu verstehen. Dieser warf Prosser nach dem letzten Leak zur neuen Benutzeroberfläche nämlich vor, ungenaue und veraltete Informationen zu publizieren. Das habe man persönlich genommen, so Prosser, der im gleichen Atemzug in einem neuen Video nun weitere Details aus einem wie erwähnt angeblich echten Build von iOS 19 zeigte.Vorweg: Die Überarbeitung der Oberfläche, die sich an das glasige, schwebende UI der XR-brille Apple Vision anlehnen soll, wird offenbar nicht so weit gehen wie das angebliche Vorbild. Die Icons werden wohl tatsächlich runder, auch wenn laut Prosser nach wie vor nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich kreisrund werden. Das rundere Design findet sich auch an anderen Stellen, wie etwa bei den Helligkeitsreglern oder Schiebern in den Einstellungen.