Bill Gates veröffentlicht 50 Jahre alten Quellcode

Microsoft-Gründer Bill Gates veröffentlicht zum 50-jährigen Jubiläum des Unternehmens einen ebenfalls 50 Jahre alten Quellcode. Dabei handelt es sich um den Code, der den Erfolg von Microsoft in die Wege geleitet hat. Gemäss den Memoiren des Microsoft-Gründers wandte er sich mit seinem damaligen Harward-Kollegen Paul Allen an die Erfinder des Altair-Computer mit der Mitteilung, dass sie eine Software in der damaligen Programmiersprache BASIC hatten, die es ermögliche, den Computer nach freien Wünschen zu programmieren – quasi der Vorläufer eines heutigen Betriebssystems.Der Haken an der Sache war, dass Gates flunkerte und die Software noch gar nicht existierte. Da Altair die Software sehen wollte, tüftelten Allen und Gates rund zwei Monate lang ununterbrochen am Code, um eine funktionsfähige Software zu erschaffen. Diese überzeugte Altair tatsächlich und so entstand das erste Produkt Altair Basis von Micro-Soft – in den Anfängen noch mit Bindestrich geschrieben. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Bis zum Jahr 2007 leitete Gates sein Unternehmen, das heute zu den grössten Tech-Unternehmen weltweit gehört.Wer in Nostalgie schwelgen möchte, der kann den Code hier ansehen. (dok)