Bill Gates übergibt fast sein ganzes Vermögen seiner Stiftung

15. Juli 2022 - Um das jährliche Budget der Bill & Melinda Gates Foundation von 6 auf 9 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, will Bill Gates sofort 20 Milliarden Dollar an die Stiftung überweisen. Im Lauf der Zeit will er praktisch sein ganzes Vermögen der Stiftung übergeben.

(Quelle: Microsoft)