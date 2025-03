Apple kommt 2025 mit neuem iPad Pro und M5-Macbook-Pro

Nachdem Apple in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Produkten mit M4-Chip auf den Markt gebracht hat, steht nun gemäss Mark Gurmans "Power On"-Newsletter (Paywall) schon fast die nächste Generation vor der Tür. Laut dem "Bloomberg"-Journalisten wird das erste Produkt mit M5-Chip ein iPad Pro in vier Modellvarianten sein (Codenamen J817, J818, J820 und J821).Der Chip selbst befinde sich im späten Teststadium, die Produktion soll im zweiten Halbjahr 2025 starten. Ausser dem neuen Prozessor erwartet Gurman keine weiteren substanziellen Änderungen gegenüber den M4-Modellen. Eine Generalüberholung mit M6, OLED-Bildschirm und dünnerem Design soll erst 2026 folgen.Als zweites M5-gepowertes Produkt nennt Gurman an anderer Stelle das Macbook Pro. Die M5-Modelle des Macbook Pro sollen etwa im gleichen Zeitraum erscheinen wie 2024 die M4-Varianten. Im Oktober soll Apple darüber hinaus ein M5-basiertes Macbook Air lancieren. (ubi)