iOS 18.4 kommt ohne iPhone Mirroring für europäische Nutzer

iOS 18.4 steht in den Startlöchern und soll in der ersten Aprilhälfte erscheinen. Damit kommt Apple Intelligence nun auch auf Deutsch und soll damit auch für alle Nutzer in Europa verfügbar gemacht werden. Eine wichtige Funktion bleibt europäischen Nutzern aber nach wie vor vorenthalten: Das Phone Mirroring, mit dem der iPhone-Screen via Kabel auf einen Bildschirm gespiegelt werden kann. Zumindest geht das aus den ersten Untersuchungen des unlängst erschienenen RC (Release Candidate) Builds von iOS 18.4 hervor. Laut "9to5mac" hänge das Fernbleiben von iPhone Mirroring mit "regulatorischen Unsicherheiten" in der EU und dem Digital Marktets Act (DMA) zusammen. Durch die Regulierungsvorschriften zur Interoperabilität sei die Sicherheit der Nutzer offenbar schwer zu gewährleisten.Ob auch Schweizer Nutzer davon betroffen sind, wird sich zeigen müssen. In vielen Fällen bekommen Schweizer Nutzern aber die identischen Features wie User in der EU. (win)