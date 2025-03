Google Drive kommt für Windows mit Snapdragon-Chips

Google hat via Workspace-Blog die die Verfügbarkeit einer nativen Version von Google Drive für Windows-PCs mit Snapdragon-Prozessoren veröffentlicht. Die Anwendung ist ab sofort allgemein verfügbar und richtet sich an Geräte mit ARM-Architektur, darunter insbesondere Modelle mit den Snapdragon-X-Elite- und X-Plus-Chips. Die Veröffentlichung kommt rund ein Jahr nach dem Release erster solcher Rechner.Die native Integration ermöglicht den Zugriff auf Google Drive direkt über den Windows-Datei-Explorer. Dadurch wird das Abrufen und Verwalten von Dateien vereinfacht. Unterstützt werden Geräte mit Windows 11, sofern Microsoft WebView2 installiert ist. Laut Google erfolgt die Einführung schrittweise ab dem 24. März 2025. Das Angebot richtet sich an alle Google-Workspace-Kunden, Abonnenten von Workspace Individual sowie an private Google-Nutzerinnen und -Nutzer. (mw)