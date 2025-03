Apples Falt-Geräte sollen 2026 in Massenproduktion starten

Die Gerüchte, dass Apple faltbare Geräte in der Pipeline hat, kursieren bereits seit längerem. Im Gespräch sind sowohl ein Falt-iPhone als auch ein iPad oder Macbook mit faltbarem Bildschirm . Nun verdichten sich die Hinweise, wann mit den Geräten zu rechnen ist. Laut Analyst Jeff Pu ( via "Macrumors") sind die beiden Geräte nämlich mittlerweile in der New Product Introduction Phase (Framework für die Entwicklung eines Produktes bis zum Launch) beim Auftragsfertiger Foxconn.Damit soll die Massenproduktion laut dem Analysten in der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnen, die Prototyping-Phase soll bereits diesen April beginnen. Damit dürfte der Launch eines ersten faltbaren Gerätes von Apple frühestens gegen Ende 2026 oder 2027 zu erwarten sein.