Apples Falt-iPad-Pro soll Face ID unter dem Display erhalten

Apple soll laut Gerüchten ein faltbares iPad Pro mit 20-Zoll-Display planen, das 2028 auf den Markt kommen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt liefert der chinesische Leaker Digital Chat Station auf Weibo neue Details zu dem Gerät. Er behauptet, dass beim iPad Pro Fold die für Face ID notwendigen Komponenten (IR-Kamera etc.) unter dem Display verbaut werden sollen. Damit fiele das für manche User lästige schwarze Dynamic Island weg.Der Leaker schreibt ferner von einem 18,8-Zoll-Display und in Bezug auf das Face ID-Equipment von einem "überstrukturierten Metallobjektiv für die 3D-Gesichtserkennung unter dem Bildschirm". Weitere Details nennt Digital Chat Station allerdings nicht. Nach wie vor ist indes unklar, ob Apple überhaupt jemals faltbare Mobilgeräte auf den Markt bringen wird. Es wird aber spekuliert, dass Apple , falls Face ID unter dem Display tatsächlich kommt, die Under-Display-Technologie in Zukunft auch für iPhones nutzen könnte, wie es andere Hersteller schon seit einiger Zeit anbieten. (ubi)