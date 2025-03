Apple präsentiert iPad Air mit M3 Chip

Apple hat das neue iPad Air vorgestellt. Die neue Slim-Version des Tablets kommt mit dem neuen M3-Chip von Apple und soll wenig überraschend für die Nutzung mit Apple Intelligence ausgelegt sein. Verglichen wird die Leistung von Apple mit dem iPad Air mit M1 Chip – diesem gegenüber sei das neue iPad fast doppelt so schnell. Zu haben ist das Gerät in den zwei Grössen 11 und 13 Zoll sowie in den vier Farben Blau, Violett, Polarstern und Space Grau. Ausserdem sind von beiden Varianten Ausführungen mit 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher zu haben.Weiter gibt’s ein neues Magic Keyboard mit integriertem Trackpad für das iPad Air und Support für den Apple Pencil Pro. Das Keyboard kostet 270 (11'') respektive 300 Franken (13'').Die kleine Version ist ab 600 Franken zu haben (mit WiFi & Cellular: ab 750 Franken), für die 13-Zoll-Variante werden 800 Franken oder mehr fällig (WiFi & Cellular: 950 Franken). Die Vorbestellung hat bereits gestartet, ausgeliefert werden die Geräte ab dem 12. März. (win)