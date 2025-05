Microsoft stellt Bing-Such-API ein

Microsoft hat via seiner Azure-Update-Site angekündigt , dass per 11. August die Bing-Such-API eingestellt wird. Per diesem Datum werden sämtliche bestehenden Instanzen der Schnittstelle abgeschaltet. Neue Anmeldungen sind bereits jetzt und ab sofort nicht mehr möglich.Gründe für die Einstellung nennt Microsoft in der recht knapp gehaltenen Mitteilung nicht. Berichten zufolge sollen grössere Kunden wie etwa DuckDuckGo von der Abschaltung aber nicht betroffen sein. Für andere, kleinere Entwickler der Bing-Such-APIs empfiehlt Microsoft als Alternative die Nutzung von Bing Search Grounding innerhalb der Azure AI Agents. Wie "Thurrot" schreibt , werden dabei Suchergebnisse aus Bing verwendet, um KI-Modelle mit aktuellen Informationen zu versorgen – bevor die Modelle die finale Antwort generieren. (mw)