Google Assistant wird durch Gemini ersetzt

Google hat via Blog angekündigt , dass der 2016 eingeführte Sprachassistent Google Assistant in diesem Jahr noch in Rente geschickt und mit der KI Gemini ersetzt wird. Wie zu lesen ist, wird der Wechsel in den kommenden Monaten schrittweise erfolgen. Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones und Tablets sollen sukzessive auf die neue Plattform umgestellt werden – sofern dies nicht bereits platziert ist. Gleichzeitig kündigt Google an, dass der klassische Google Assistant später im Jahr auf den meisten Mobilgeräten nicht mehr verfügbar sein wird. Einzig auf Geräten, die die Mindestanforderungen für Gemini nicht erfüllen, wird die Google-Assistant-Funktionalität erhalten bleiben. Auch ein erneuter Download über App-Stores wird künftig nicht mehr möglich sein.Auch Tablets, Autos sowie oder Kopfhörer und Smartwatches sollen künftig auf Gemini umgestellt werden. Darüber hinaus plant Google , den KI-Dienst auf weitere Heimgeräte wie Lautsprecher, Bildschirme und Fernseher zu bringen. Details hierzu will das Unternehmen in den kommenden Monaten bekannt geben. Bis zur vollständigen Umstellung bleibt der bisherige Google Assistant auf diesen Geräten ebenfalls im Einsatz. (mw)