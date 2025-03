Baidu lanciert LLMs Ernie X1 und Ernie 4.5

Baidu, insbesondere bekannt als Marktführer für Suchmaschinen in China, hat mit Ernie 4.5 und Ernie X1 neue Large Language Models (LLMs) lanciert. Betont wird dabei, dass Grade das Deep-thinking Reasoning Model Ernie X1 nicht nur mit dem R1-Model von Deepseek mithalten soll, sondern für deutlich tiefere Kosten verfügbar sei. Gegenüber GPT-4.5 fällt der Unterschied damit noch grösser aus: Laut Baidu soll Ernie 4.5 mehr leisten als die OpenAI-Konkurrenz – für etwa 1 Prozent der Kosten. Wenig überraschend will man die KI-Modelle nun auch ins eigene Technologie-Ökosystem wie etwa die Suchmaschine integrieren.Bisher war Baidu mit seinen Ernie-Modellen bedingt erfolgreich ( via "Heise"). Der erste Launch des Modells 2023 war, wie Baidu selbst einräumte, überhastet. Laut dem Baidu-CEO habe man den Release nur gewagt, weil der Markt dies eben verlange. Das Ergebnis war entsprechend ernüchternd. Mit der Überarbeitung und dem Launch der neuen Modelle will man der Konkurrenz aus den USA und im Heimmarkt nun die Stirn bieten können.Ernie X1 soll bald über die eigene Qianfan Platform zugänglich gemacht werden. Ernie 4.5 ist bereits verfügbar, die API ist über die Qianfan Foundation Model Platform in der Baidu Cloud zugänglich. Der Input-Preis für eine Million Tokens beträgt etwa 50 Rappen, beim Output werden für eine Million Tokens knapp 2 Franken fällig. (win)