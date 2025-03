Sonos begräbt Streaming-Projekt

Der Einstieg in den Streaming-Markt durch Sonos wird doch nicht passieren: Wie "The Verge" schreibt , hat die Unternehmensführung bekanntgegeben, die Pläne für einen Streaming-Video-Player aufzugeben. Sonos’ angedachter Streaming-Player mit dem Codenamen Pinewood war schon weit entwickelt, die Einführung war Gerüchten zu Folge noch für das laufende Geschäftsjahr geplant ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Kehrtwende kommt von Interims-CEO Tom Conrad, der die zukünftige Roadmap des Unternehmens neu positioniert. Das Team, das den Streaming-Player entwickelt hat, wird personell nicht gekürzt, sondern anderen Projekten zugeteilt.Wie es im Bericht weiter heisst, äussert sich das Unternehmen nicht im Detail zu den Plänen für das laufende Jahr. Er sieht aber danach aus, dass aktuell keine neuen Produkte kurz vor der Markteinführung stehen. Sonos ist immer noch damit beschäftigt, die Stabilität und den Funktionsumfang der App auf ein Niveau zu bringen, das die User nachhaltig zufriedenstellt. (dok)