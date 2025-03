X war am 10. März kurzzeitig nicht erreichbar

Elon Musks Microblogging-Dienst X war am Montag, 20. März 2025, vorübergehend down. Je nach Fall waren die X-Server gar nicht erreichbar, oder es wurden keine Inhalte angezeigt – dann hiess es, man solle die Seite neu laden, was jedoch nichts brachte.Der Ausfall trat weltweit auf, wie über 22'000 Meldungen auf Downdetector.com zeigen. Mehr als die Hälfte der Meldungen (52 %) bezogen sich auf die X-App, weitere 31 Prozent auf die Website und 11 Prozent auf die Serververbindung. Der Grund für den grossflächigen Ausfall ist bisher nicht bekannt. X hat das Problem bisher auch nicht bestätigt. (ubi)