Alibaba: Neues KI-Modell soll mit weniger Daten auskommen

Alibaba zündet die nächste KI-Bombe: Das chinesische Unternehmen hat das Modell QwQ-32B vorgestellt, nur wenige Wochen nachdem das Vorgängermodell lanciert worden ist. Alibaba gibt an, dass das jüngste Modell massiv weniger Daten benötigt als die Konkurrenz von Deepseek. Das bedeutet auch, dass für den Betrieb des KI-Modells weniger Energie notwendig ist und somit die Kosten tiefer gehalten werden können. Bezüglich der Performance sei es auf Augenhöhe mit dem R1-Modell von Deepseek. Ferner gibt das Unternehmen an, dass die jüngste Errungenschaft als Open-Weight-Modell veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass jedermann es frei nutzen und das Modell auch modifiziert und in eigenen Anwendungen implementiert und betrieben werden kann.Alibaba hat jüngst angekündigt, 380 Milliarden Yuan (rund 46,3 Milliarden Franken) in den nächsten drei Jahren in KI-Infrastruktur zu investieren. Die Ankündigung des Modells QwQ-32B wurde von der Börse jedenfalls positiv angenommen, denn der Aktienkurs schnellte nach der Bekanntgabe der Neuerung um über acht Prozent in die Höhe. Dem Unternehmen zufolge wird die Nutzung des neuen Modells schon bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. (dok)