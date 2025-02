Sony senkt UVP für PS VR2 deutlich

Sony möchte offenbar den Absatz seiner VR-Brille PS VR2, die inzwischen auch mit dem PC genutzt werden kann, ankurbeln. Der Konsolenriese hat darum eine deutliche Preissenkung für das Headset angekündigt . Ab März soll die Konsole in Europa mit einem UVP von 449 verkauft werden. Bis anhin wollte Sony für die PS VR2 599 Euro haben – eine Preissenkung von satten 150 Euro also. Auch der UVP für das Bundle Headset zusammen mit dem Spiel "Horizon: Call of the Mountain" hat Sony auf 449 Euro festgesetzt.Einen neuen UVP für die Schweiz nennt Sony nicht explizit, man kann aber davon ausgehen, dass die Schweizer UVP ebenfalls auf 449 Franken sinkt.Vor rund einem Jahr waren Meldungen aufgetaucht, dass Sony die Produktion der Brille pausiert . Auch die Verfügbarkeit von Content für die PS VR2 hat seit geraumer Zeit deutlich nachgelassen und dürfte mit ein Grund für den mangelnden Erfolg sein. (mw)