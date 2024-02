Sony will seine PS-VR2-Brille mit PC kompatibel machen

Sony hat in einem Blog-Beitrag offiziell angekündigt , man arbeite daran, die Virtual-Reality-Brille PS VR2 mit dem PC kompatibel zu machen. Entsprechende Tests würden laufen, und man hoffe, den PC-Support noch in diesem Jahr bereitstellen zu können, schreibt Sony . So würden Besitzer einer PS VR2 Zugang zu zusätzlichen Spielen über den PC erhalten.Sonys VR-Brille, die aktuell mit der Playstation 5 zusammenspielt, hat grundsätzlich gute Kritiken erhalten, allerdings ist die Auswahl an verfügbaren Inhalten ziemlich bescheiden, und Entwicklerstudios zieren sich offenbar, ihre VR-Titel auf die Brille zu portieren – offenbar auch, weil die verkauften Stückzahlen der PS VR2 recht überschaubar sind. Sony selbst nennt keine Zahlen. Mit der Öffnung für PCs könnte Sony allerdings den Verkauf der Brille ankurbeln. (mw)