Modularer Desktop und neues Notebook von Framework

Der Framework Laptop 12 kommt – der Name lässt darauf schliessen – mit einem 12,2-Zoll-Display (1920 x 1200 Pixel), das Touch-fähig ist. Das Convertible kommt mit einem 360-Grad-Scharnier, als CPU stehen Intels Core i3 oder i5 zur Wahl. Es können bis zu 48 GB RAM und bis zu 2 TB Speicher verbaut werden, und es gibt WiFi 6E, während man die Anschlüsse über Frameworks Expansion-Card-Slots selbst wählen kann. Der Vorverkauf für den Laptop 12 soll im April starten, die Auslieferung Mitte des Jahres – zu Preisen ist noch nichts bekannt.Schliesslich hat Framework auch sein bestehendes Modell Laptop 13 aktualisiert und bietet es neu auch mit AMDs Ryzen AI 300 Series an. Vorkonfiguriert ist der 13,5-Zöller ab 899 Dollar erhältlich, auf Kundenwunsch gebaut gibt es den Rechner ab 1099 Dollar. Und wer den neuen Chip, zu dem auch WiFi 7, ein neues Kühlsystem und ein neues Keyboard gehören, in seinen bestehenden Laptop 13 einbauen will, muss 449 Dollar ausgeben. (mw)