Visual Intelligence soll auch aufs iPhone 15 Pro kommen

Mit Apples KI-Feature Visual Intelligence können mit der iPhone-Kamera aufgenommene Bilder analysiert werden – etwa zur Erkennung von Objekten, Orten, Pflanzen, Tieren et cetera. Bisher war das Feature der iPhone-16-Serie vorbehalten. Nun soll Apple planen, Visual Intelligence auch auf dem iPhone 15 Pro und Pro Max zur Verfügung zu stellen. Dies meldet der Apple-Blogger "Daring Fireball" alias John Gruber im Rahmen eines Blogposts zum neuen iPhone 16e: "Apple-Vertreter sagten mir heute auch, dass Besitzer des iPhone 15 Pro bald in der Lage sein werden, ihren Action Button mit Visual Intelligence zu verbinden.Dazu brauche es aber ein Software-Update. Gruber mutmasst, dass es sich dabei um iOS 18.4 handelt, das in nicht allzu ferner Zeit erscheinen soll. Und im Gegensatz zur iPhone-16-Familie, die inklusive dem iPhone 16e über einen Camera-Control-Button verfügt, muss für den Aufruf von Visual Intelligence auf dem iPhone 15 Pro mangels separatem Button zur Kamerasteuerung der frei belegbare Action Button herhalten. (ubi)