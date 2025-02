Daten und Bilder des Pixel 9a durchgesickert

Wie gehabt wird Google auch von seinem aktuellen Flaggschiff Pixel 9 eine Budget-Variante lancieren, die unter dem Namen Pixel 9a erscheinen wird. Auf " Winfuture " sind nun die Spezifikationen sowie Bilder aufgetaucht.Wie die Plattform schreibt, kommt das Pixel 9a mit einem 6,3 Zoll grossen OLED mit einer Auflösung von 2424 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Es soll HDR10+ unterstützen und bis maximal 2700 Nits hell sein. Im Innern arbeitet derselbe Google Tensor G4 wie in den normalen Pixel-9-Modellen. Daneben gibt es 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher. Der Akku fasst 5100 mAh und kann kabellos geladen werden. Abstriche muss man bei der Kamera machen, wo Google beim 9a zwei Sensoren verbaut, die jedoch kaum über das Gehäuse hinausstehen. Die Hauptkamera bietet dabei 48 MP und einen optischen Bildstabilisator, die Ultraweitwinkelkamera bietet 13 MP ohne Bildstabilisator. Vorne am Gerät findet sich eine zweiter 13-MP-Kamera. Videos sind maximal mit 1080p und 240 fps möglich.Erscheinen wird das Pixel 9a in Schwarz und Weiss sowie Pink und Violett. In Deutschland soll es 499 Euro mit 128 GB kosten, also darf man für die Schweiz von 499 Franken ausgehen. Mit 256 GB beläuft sich der Preis auf 599 Euro. Einen Erscheinungstermin nennt "Winfuture" nicht. (mw)