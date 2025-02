Apple soll Werbung in Apple Maps planen

Laut dem neuesten PowerOn-Newsletter von Mark Gurman (Paywall) versucht Apple , seine Einkünfte aus der Service-Sparte mithilfe von Werbung in Apple Maps zu steigern – ähnlich wie bereits Google Maps Werbung in dem Sinn enthält, dass zahlende Geschäfte in den Suchresultaten (nach dem Muster "Restaurant in Zürich") eine bessere Platzierung enthalten. Einen Zeitpunkt für die Einführung von solcher Werbung scheint es nicht zu geben, aber Apple soll ernsthaft daran denken.Diese Absicht stösst bei Apple-Usern sauer auf, wie "Neowin" berichtet . So soll ein User kommentiert haben: "Der ganze Sinn, einen Aufpreis für Apple-Produkte zu zahlen, besteht darin, Nebengeschäfte zu vermeiden – mit Ausnahme des Upsellings von Apples eigenen Diensten, mit dem ich ehrlich gesagt auch nicht einverstanden bin. Wenn ich wollte, dass meine Hardware von Werbekunden subventioniert wird, wäre ich bei Android geblieben." Ein anderer Kommentar stösst ins gleiche Horn: "Man zahlt Premium-Preise, und sie subventionieren nicht einmal die Hardwarekosten." (ubi)