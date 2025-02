Apple erlaubt Zusammenführung von Käufen zwischen Accounts

In einem aktuellen Support-Artikel beschreibt Apple die Einführung einer neuen Migrationsfunktion, wenn man mehrere Apple-Accounts nebeneinander besitzt. So sollen sich in der Vergangenheit getätigte Käufe auf einem Account auf den Haupt-Account übertragen lassen.Wenn ein Nutzer zwei Accounts besitzt und diese in einem Zusammenführen möchte, können dank der neuen Funktion also Käufe wie Apps, Musik oder andere Inhalte auf den Haupt-Account migriert werden. Dafür muss man mit beiden Accounts auf seinem iPhone oder iPad eingeloggt sein, als Haupt-Account wird der angesehen, der für die iCloud-Nutzung aktiv ist. Weiter muss für beide Accounts MFA aktiviert sein. Weitere Bedingungen sind etwa, dass der letzte Kauf mehr als 15 Tage her sein muss, dass der Zweit-Account kein Guthaben mehr hat und dass beide Accounts im selben Land registriert sind.Wichtiges Detail: Die Funktion ist derzeit noch nicht in Europa verfügbar, da die Funktion jedoch keinen Einfluss auf Datenschutzbestimmungen oder ähnliche Regulierungen hat, ist wohl zu vermuten, dass auch Apple-Nutzer hierzulande noch in den Genuss der Funktion kommen sollen. (win)