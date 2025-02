EU AI Champions Initiative wird ins Leben gerufen

Europäische Firmen in und ausserhalb der Tech-Branche möchten beim KI-Rennen nicht ins Hintertreffen geraten. Um dies zu verhindern, wurde am 10. Februar anlässlich des zweitätigen KI-Gipfeltreffen in Paris der Verbund "EU AI Champions Initiative" gegründet . Daran beteiligt sind über 60 europäische Unternehmen, wobei sowohl gewichtige Namen wie Siemens, Airbus oder SAP als auch vielversprechende Start-ups auf der Liste stehen. Das erklärte Ziel der Initiative ist es, das volle Potenzial im KI-Bereich zu erschliessen und dabei die Unabhängigkeit von USA oder China zu wahren. Damit das ambitionierte Ziel erreicht werden kann, haben sich über 20 internationale Kapitalgeber dazu verpflichtet, in den kommenden fünf Jahren 150 Milliarden Euro in KI-bezogene Projekte zu investieren.Die Initiative unterstreicht darüber hinaus, dass nicht nur Forschungsprojekte angestossen werden sollen, sondern die Technologie in die Industrie implementiert und auch skaliert werden soll. Man möchte nicht bloss aufzeigen, was technisch möglich ist, sondern einen wirtschaftlichen Nutzen realisieren, um die Position und Souveränität von Europa zu stärken. (dok)