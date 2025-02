Update für Simap bringt neue Funktionen und Schulungsvideos

Seit Juli 2024 ist die Beschaffungsplattform Simap.ch rundumerneuert online ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun stellt Simap ein grosses Update für die Plattform vor, welches neben neuen Tools und Ressourcen zu Schulungszwecken auch neue funktionale Updates beinhaltet.Die neuen Features für Anbietende umfassen die Online-Angebotseingabe, die Möglichkeit, Dokumente im Anbieterprofil zu hinterlegen (Handelsregister-Auszug etc.) sowie Funktionen, um Bietergemeinschaften erstellen und nutzen zu können. Die Beschaffungsstellen bekommen ebenfalls zahlreiche neue Optionen, darunter etwa die Online-Angebotseingabe, das Durchführen von Einladungsverfahren, neue Monitoring-Funktionen oder die Möglichkeit, Vorlagen zu erstellen und zu nutzen. Auch können mit dem aktuellen Update alle Features der im November 2024 vorgestellten API in Version 1.2 genutzt werden.Neben den Funktionsupdates gibt’s auch neue Schulungsressourcen für die Beschaffungsplattform. So kann man sich fortan neben den bestehenden Kurzanleitungen und Schulungsunterlagen auch mit acht neuen Schulungsvideos auf Youtube (siehe unten) über die Funktionen auf Simap.ch informieren. Die ersten drei (Angebot online einreichen, neue Rolle Projektmitarbeiter und Publikationen duplizieren) sind bereits verfügbar, weitere fünf Videos sollen demnächst folgen. Diese behandeln die Themen Vorlagen, Request for Information (RFI), Einladungsverfahren, Statistiken und Bietergemeinschaften. (win)