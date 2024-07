Die neue Beschaffungsplattform Simap.ch ist online

Die Plattform für die öffentliche Beschaffung Simap.ch ist in ihrer neuen Form seit dem 1. Juli online. Die rundumerneuerte Website ist neu unter der bekannten URL www.simap.ch zu erreichen. Nach 15 Jahren bekommt das in die Jahre gekommene Portal damit ein neues Gesicht, welches deutlich moderner und übersichtlicher daherkommt.Der Betreiber – der Verein Simap.ch, der das Portal im Auftrag des Bundes betreibt – gibt an, dass man die Plattform bis Ende 2026 weiter erweitern und optimieren will. Das kommende Release ermöglicht dann unter anderem die elektronische Angebotseingabe sowie die Formung von Bietergemeinschaften. Schlussendlich soll der gesamte Beschaffungsprozess in digitaler Form ermöglicht werden.