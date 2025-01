Bund startet mit Anlaufstelle für Schweizer Datenräume

Der Bund verkündet die Eröffnung der Anlaufstelle Datenökosystem Schweiz auf den heutigen 15. Januar 2025. Diese soll Behörden, Unternehmen und Organisationen fortan dabei unterstützen, vertrauenswürdige Datenräume aufzubauen, wie es in der Mitteilung heisst. Die Anlaufstelle leiste Grundlagenarbeit, dank der das Potenzial von Daten in der Schweiz besser ausgeschöpft werden und Silostrukturen verhindert werden sollen. Die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Forschung sollen letztlich davon profitieren können.Aufgelistete Beispiele für Datenräume sind etwa ein Mobilitätsdatenraum, ein Gesundheitsdatenraum oder ein Landwirtschaftsdatenraum. Innerhalb dieser Datenräume sollen sowohl Behörden und Firmen als auch Privatpersonen diese Daten auf sichere Art und Weise teilen und nutzen können. Verantwortlich für den Aufbau der Anlaufstelle ist die Bundeskanzlei, die im Dezember 2023 mit der Umsetzung vertraut wurde. Betrieben wird sie von der Bundeskanzlei, dem Bundesamt für Kommunikation, dem Bundesamt für Statistik und der Direktion für Völkerrecht.

Im Zentrum der Arbeit der Anlaufstelle steht die Entwicklung des Datenökosystems mit entsprechendem Regelwerk und die Sicherstellung der Interoperabilität. Weiter bietet sie Beratungsleistungen und will fortan als Drehscheibe und Vernetzungsplattform für die beteiligten Akteure agieren. Ebenfalls im Fokus steht die internationale Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die Schweizer Datenräume mit international gültigen Standards kompatibel sind. Relevantes Detail: Die Weisungen der Anlaufstelle respektive der Bundeskanzlei sind zwar bindend für die Bundesverwaltung, jedoch nicht für Kantone, Unternehmen und Privatpersonen. Diese können die Grundlagen, welche die Anlaufstelle erarbeitet, freiwillig übernehmen.Weitere Informationen zur Anlaufstelle Datenökosystem Schweiz finden sich hier. Weiter lädt die Bundeskanzlei dazu ein, sich bei Fragen rund um den Aufbau und Unterhalt von Datenräumen in der Schweiz direkt per Mail via dataspaces@bk.admin.ch an die Anlaufstelle zu wenden. (win)