Microsoft Translator Pro jetzt für iOS-Geräte verfügbar

Microsoft hat die generelle Verfügbarkeit seiner Übersetzungs-App Translator Pro für iOS bekanntgegeben. Bisher war die App für geschäftliche iPhone-Nutzer nur in Form einer beschränkten Public Beta zu haben ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Translator Pro ermöglicht es, Gespräche praktisch in Echtzeit zu übersetzen. In einer beeindruckenden Demo anlässlich des Beta Release zeigte Microsoft in einer gestellten Situation mit vielen Hintergrundgeräuschen einen Gast aus China und eine Rezeptionistin, die mithilfe der App ein Gespräch in ihrer jeweiligen Sprache führen konnten. Die Übersetzung fand dabei vollständig On-Device statt – dies gilt laut Microsoft für eine limitierte Handvoll Sprachen. Translator Pro bietet darüber hinaus umfassende Security-Features auf Enterprise-Niveau.Translator Pro kann zudem auch in Bildern enthaltenen Text übersetzen und greift dabei auf das Feature Document Translation (DT) von Azure AI Translator sowie auf die Azure AI Vision API zurück. Bisher beherrschte die App nur die Übersetzung von Text in digitalen Dokumenten (Word et cetera) und PDFs. In der neusten Version werden somit auch gemischte Dokumente mit Text- und Bildinhalten unterstützt. Die Schweiz ist in der Country-Availability-Liste bisher allerdings nicht enthalten.Translator Pro ist für den Einsatz in Unternehmen konzipiert. Für das breite Publikum hält Microsoft in Apples App Store eine App namens Microsoft Translator (ohne Pro) bereit, die sich kostenlos beziehen und nutzen lässt und über 100 Sprachen unterstützt. (ubi)