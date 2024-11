Microsoft zeigt neuen Übersetzer für Unternehmen

Microsoft hat den Translator Pro präsentiert, einen Übersetzungsdienst, der sich explizit an Unternehmenskunden richtet. Zur Verfügung gestellt wird der Service vorerst ausschliesslich auf iOS. Der Dienst ist in der Lage, gesprochene Sprache, Text sowie auch auf Bildern erkannten Text zu übersetzen. Bei der Übersetzung der gesprochenen Sprache muss ein Apple-Gerät so positioniert werden, dass es alle Gesprächsteilnehmer versteht, wodurch das Gerät in der Lage ist, die Sprache nahezu in Echtzeit zu übersetzen. Die Benutzer können sowohl die Transkription als auch die Übersetzung gleichzeitig auf einem einzigen Gerät sehen oder hören, was eine erleichterte Konversation ermöglichen soll.Versprochen wird die Unterstützung einer Vielzahl an Sprachen, wobei Microsoft nur auf die offline unterstützten Sprachen eingeht: Englisch, Spanisch, Chinesisch-Mandarin, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Russisch und Ukrainisch. Hervorgehoben wird ferner der hohe Datenschutz-Standard der neuen Dienstleistung. Die Benutzer müssen sich mit ihrem Microsoft-Account zum Dienst anmelden. Sämtliche Konversationsdaten werden auf Azure gespeichert und sind weder für Microsoft , noch Drittanbieter einsehbar.Die App ist zum Start nur in Amerika verfügbar. Voraussetzung für die Nutzung ist mindestens iOS 15 oder höher. (dok)