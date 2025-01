Meta bezahlt Trump 25 Millionen Dollar für Account-Sperrungen

Die Annhäherung Metas an die Trump-Regierung geht in die nächste Runde. Als Entschädigung für die Account-Sperrung des (damaligen Ex-)Präsidenten Donald Trump bezahlt der Tech-Gigant 25 Millionen Dollar an ihn, wie "ZDF" berichtet Meta hatte nach dem Sturm auf das Kapitol die Accounts des Politikers auf den Plattformen Facebook und Instragram gesperrt mit der Begründung, Gewaltaufrufe zu unterbinden. Anschliessend hatte Trump einen Rechtsstreit mit Meta angezettelt. Mit der Zahlung möchte das Unternehmen diesen nun beilegen. Der Tech-Konzern hat die Richtigkeit der Angelegenheit bestätigt, sich jedoch nicht weiter dazu geäussert.Vom Betrag sollen 22 Millionen Dollar in den Fonds für Trumps Präsidentenbibliothek fliessen, vom Rest sollen die Anwaltskosten gedeckt werden. Die Accounts von Trump sind zwar seit Januar 2023 wieder online, doch der Präsident zieht es ohnehin vor, über sein eigenes Netzwerk Truth Social zu kommunizieren. (dok)