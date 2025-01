Moderations-Fail bei Facebook: Linux wurde als Malware markiert

Linux-Fans und -Spezialisten beobachteten in den letzten Wochen ein merkwürdiges Phänomen auf Facebook : Über mehrere Tage hinweg wurden Posts, die sich mit Inhalten rund um Linux beschäftigten, markiert und gelöscht. Ausserdem wurden Nutzer, die solche Posts veröffentlichen, gebannt. Dies geht etwa aus einem grossen Reddit-Threat von frustrierten Linux-Nutzern hervor ( via "Neowin").Betroffen waren etwa Posts, die auf die Community-Website distrowatch.com verweisen. Diese wurden laut den Nutzern als Cybersicherheitsrisiko markiert und entsprechend entfernt. Die Posts seien Zuwiderhandlungen gegen Facebooks Community Guidelines, so das offenbar automatisierte Feedback der Social-Media-Plattform. Bei anderen wurde schlicht ein Fehler angezeigt, als sie Websites wie Distrowatch verlinkten. Auch alte Posts – die Rede ist etwa von einem Beitrag aus dem Jahr 2022 – wurden nachträglich entfernt.