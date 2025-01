Trump: Microsoft überlegt sich Tiktok-Übernahme

Laut US-Präsident Donald Trump soll Microsoft derzeit Gespräche mit Bytedance führen, um Tiktok zu übernehmen, wie "Reuters" berichtet . Ferner hat Trump verlauten lassen, dass er gerne eine Bieterschlacht über den Kauf der App sehen würde. Die betreffenden Unternehmen hüllen sich jedoch in Schweigen, Microsoft hat jegliche Stellungnahme abgelehnt und auch Bytedance hat noch keine Reaktion gezeigt.Tiktok wurde am 19. Januar in den USA offline genommen, da ein Verkauf an ein US-Unternehmen innert der gesetzten Frist nicht zustande gekommen ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der neue Präsident hat der chinesischen Social Media Plattform jedoch mit einem Dekret zusätzliche 75 Tage Zeit verschafft, bevor das von der Biden-Regierung beschlossene Gesetz in Kraft tritt. Wie es im Bericht abschliessend heisst, würde Trump eine Einigung über die Eigentumsverhältnisse von Tiktok in den kommenden 30 Tagen begrüssen. (dok)