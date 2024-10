Tiktok ersetzt hunderte Content-Moderatoren mit KI

Tiktok ist offenbar daran, hunderte Stellen in der Content-Moderation zu streichen, um sie mit KI zu ersetzen, wie "Reuters" berichtet . Die Stellenstreichungen betreffen dem Bericht zufolge vor allem Angestellte in Malaysia. Zwei internen Quellen zufolge sollen mehr als 700 Angestellte betroffen sein. Die chinesische Tiktok-Mutter Bytedance korrigierte die Zahl später auf rund 500 herunter und bestätigte im gleichen Zug, dass die Kündigungen Teil der Bestrebungen sei, die Moderation zu verbessern. Schon jetzt, so ein Sprecher von Tiktok , würden 80 Prozent der entfernten Inhalte auf der Plattform von KI erkannt.Bei den Kürzungen rund um die Moderation soll es allerdings nicht bleiben – offenbar plant Tiktok weitere Entlassungen. Diese sollen im Zuge von nicht näher spezifizierten Konsolidierungen ausgesprochen werden. (win)