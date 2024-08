Aus für Tiktok Lite Rewards in der EU

Tiktok-Betreiber Bytedance hat sich gegenüber der EU-Kommission verpflichtet, das Reward-Programm Tiktok Lite Rewards im EU-Raum per sofort nicht mehr anzubieten. Das Programm gab es bisher im Zusammenhang mit der Tiktok-Lite-App, die allerdings nur in Spanien und Frankreich zu haben war. Tiktok belohnt damit User für Interaktionen mit Tiktok-Inhalten mit virtuellem Geld, das sich gegen reale Gutscheine einlösen lässt.Für die EU-Kommission ist dieses Reward-Programm suchtgefährdend. Sie hat deshalb mit Verweis auf Bestimmungen des Digital Services Act bereits im April Tiktok dazu gezwungen, das Belohnungssystem zu deaktivieren. Tiktok kam dieser Anweisung zunächst vorübergehend nach und wird das Programm für EU-User nun definitiv abschalten. Für die EU-Kommission ist damit das am 22. April lancierte DSA-Verfahren abgeschlossen – sie wird aber weiter überwachen, ob sich Bytedance an seine Verpfichtungen hält. (ubi)