Ab Februar bleibt man beim Microsoft-Konto automatisch angemeldet

Ab kommendem Monat ändert Microsoft , wie lange man an einem Microsoft-Konto angemeldet bleibt, so ein Bericht von "Beta-News". Bis anhin war es so, dass man bei der Anmeldung jeweils die Wahl hatte, ob man angemeldet bleiben möchte oder ob beim nächten Login die Credentials erneut eingegeben werden müssen. Wie Microsoft jetzt aber via Support-Seiten mitteilt , wird man ab Februar nach einem Login automatisch angemeldet bleiben, es sei denn, man meldet sich explizit ab oder man benutzt beim Browsen ein privates Fenster.Die Änderung hat insbesondere dann Auswirkungen, wenn auf einem Rechner gearbeitet wird, der auch von anderen Personen genutzt wird. Hat man aber einmal vergessen, sich von einem fremden System abzumelden, gibt es immerhin noch eine Möglichkeit, dies global zu bewerkstelligen. Im Security Dashboard stellt Microsoft die Möglichkeit zur Verfügung, sich auf einen Schlag von allen Systemen abzumelden . (rd)