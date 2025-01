Britische Wettbewerbsbehörde startet Untersuchung gegen Google

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hat eine Untersuchung des Such- und Anzeigengeschäfts von Google angekündigt . Die Behörde will eruieren, ob der Suchgigant einen "strategischen Marktstatus" (Strategic Market Status; SMS) hat und ob die Dienste des Unternehmens adäquate Ergebnisse für User des Vereinigten Königreichs liefern. Der Status SMS wurde von den Briten erst zu Beginn des Jahres definiert und eingeführt – Google ist nun das erste Unternehmen, das anhand dieser neuen Kriterien genauer geprüft wird.Sollte Google die Voraussetzungen für den SMS-Status erfüllen, wird die CMA den Kaliforniern verschiedene Auflagen machen und wettbewerbsfördernde Eingriffe vornehmen. Das Ziel ist es gemäss der Behörde, dass ein wirksamer Wettbewerb in diesem Sektor gesichert wird, damit die Kunden eine breite Palette von Inhalten zu sehen bekommen und Werbetreibende gleichzeitig fair behandelt werden.Die CMA schreibt, dass die Untersuchung rund neun Monate in Anspruch nehmen wird. Die Wettbewerbshüter versprechen eine "transparente und verhältnismässige" Herangehensweise. Für die Untersuchung wird die Behörde Unterlagen von Werbefirmen, Nachrichtenverlagen und Nutzergruppen einholen. (dok)