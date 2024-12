Google News Showcase startet in der Schweiz

Google führt in der Schweiz den neuen Service News Showcase ein . Dabei handelt es sich um ein Nachrichten-Netzwerk, welches von teilnehmenden Verlagen dazu genutzt werden kann, ausgewählte redaktionelle Artikel zur Verfügung zu stellen. Google argumentiert, dass die Medienhäuser damit nicht nur bestehende, sondern auch neue Leser erreichen. Darüber hinaus können die Verlage auch einzelne Artikel, welche ansonsten hinter der Paywall stehen, über News Showcase zur Verfügung stellen und somit die Abo-Verkäufe ankurbeln.Auf dem News Showcase werden – ähnlich eines Newsfeeds – nur Ausschnitte des Artikels dargestellt. Klicken interessierte Leser darauf, werden sie zur Website der entsprechenden Publikation weitergeleitet. Wie der Such-Riese mitteilt, sind die grossen Schweizer Verlage Tamedia, CH Media, NZZ, Ringier und Somedia an Bord.Google schreibt ferner, dass der News Showcase mittlerweile in 31 Ländern verfügbar ist und Kooperationen mit über 2800 Publikationen bestehen. Der Showcase ist nicht zu verwechseln mit den Google News der Suchmaschine. Während in den News alle Nachrichtenportale nach Relevanz aufgelistet werden, sind im Showcase nur teilnehmende Medien präsent. (dok)